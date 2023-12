Ultime Notizie Roma del 29-12-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)dailynews radiogiornale venerdì 29 dicembre Buona giornata da parte di Francesco Vitale in via Libera del Consiglio dei Ministri un decreto ad hoc con il nuovo intervento superbonus sulla base dell’intesa raggiunta tra il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti il vicepremier Antonio tajani è il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Alfredo Mantovano prima della via della riunione e sono cittadino onesto Sara penalizzato perché lo Stato mantiene i propri impegni Grazie all’iniziativa la determinazione di Forza Italia è stato Infatti raggiunto un accordo sugli stilisti ferma Paolo Barelli presidente dei deputati di Forza Italia con apposito decreto del Consiglio dei Ministri continuerà a esistere il bonus Al 70% per tutti coloro che proseguiranno i lavori nel 2024 ed è prevista una sanatoria che permetterà di evitare la restituzione delle somme per ...