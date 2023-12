(Di venerdì 29 dicembre 2023): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Ilnon dorme mai. Nonostante la chiusura ufficiale della finestra estiva, le operazioni di mercato tengono incollati gli appassionatidopoanche nei mesi successivi: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. Radonjic, dubbi sul futuro: via dal Torino. E il Monza… Il futuro di Nemanja Radonjic dovrebbe essere lontano dal Torino, per i granata la sua avventura è finita da tempo con Juric a tenerlo sempre in panchina. Juve, possibile ...

Roma dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate trasporto dalla relazione da parte di Francesco Vitale in studio dopo gli è libera in commissione ... (romadailynews)

Roma dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina un violento ... (romadailynews)

"Allo stesso tempo, notiamo che nellesettimane i ministri dell'Economia italiano, francese e tedesco hanno concordato la liberalizzazione della commercializzazione dei lanciatori spaziali ...... visto che quella mainstream continua a relegare quasi sempre lesul clima nei trafiletti a ... Anche per questo si moltiplicano le azioni in giustizia contro i governi:in ordine di tempo ...Cala l’incidenza Covid in Italia: nel periodo 21-27 dicembre è di 70 casi per 100mila abitanti, in diminuzione rispetto al periodo 14-20 dicembre (103 casi per 100mila abitanti). E’ quanto emerge dal ...Cosa dice il monitoraggio settimanale Covid di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute ...