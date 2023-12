Ultima Generazione | la vernice sull’albero di Gucci per me è la foto dell’anno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Quell’albero, quello diin galleria a Milano, l’avevamo commentato in tanti sui social, quando era stato messo. Per la sua bruttezza, per la sua freddezza. A me era apparso addirittura macabro. Il lusso per il lusso, qualcosa di mortifero, senza neanche nessun tentativo di messaggio associato, di valore, niente di niente. Per certi versi, pensavo, ci era stato risparmiato un lusso nascosto dietro qualche buona causa, tipo ecologica o femminista. Eppure quei blocchi dorati, muti, mi mettevano davvero angoscia. Sembrava un vero e proprio inno al Dio denaro, una specie di vitello d’oro in versione albero. E poi sono arrivati loro, quelli di, gli attivisti. Il ministero sapeva che sotto le feste avrebbero potuto agire e infatti aveva mandato una circolare ai prefetti citandoli esplicitamente. Invece l’azione si è ...

Il blitz degli attivisti diche oggi, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, hanno imbrattato con della vernice arancione l'albero di Natale firmato Gucci è l''ennesima dimostrazione di stupidità da parte di ..., gruppo di attivisti in ambito climatico, ha imbrattato il contestato albero di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano intorno alle 12 di venerdì 29 dicembre. I giovani hanno ...Secondo l’influencer, “in questo periodo storico è fondamentale far sentire la propria voce”. Il post ha subito ricevuto numerose reazioni: molti non la pensano come lui, ma c’è anche chi gli dà ragio ...Si parla di un primo incontro più “intimo” tra ragazzi, in cui c’è stato un confronto sui temi da proporre successivamente. Un secondo incontro invece, è avvenuto in presenza del Sindaco Fabio Giulivi ...