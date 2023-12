Ultima Generazione imbratta l’albero di Gucci a Milano – Il video

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Gli attivisti per il clima dihanno colorato di arancionedinella Galleria Vittorio Emanuele di. I militanti hanno anche incollato le loro mani alla struttura all’arrivo delle forze dell’ordine. La protesta avviene contro «un’azienda che fattura 10 miliardi l’anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte». «di– dichiarano gli attivisti – oltre ad essere stato ampiamente criticato, è simbolo di un stile di vita totalmente insostenibile. Un stile di vita scandaloso davanti al divario economico in Italia». «Invece di concedere il prezioso spazio della Galleria Vittorio Emmanuele ad una multinazionale del lusso, ...

Le loro azioni disturbanti li rendono ostili anche a chi ha a cuore l’ambiente. Quindi, non portano voti e non portano consenso. Così, dopo averli ... (secoloditalia)

Nello specifico, si prevede che il prossimo anno le nuove tecnologie di command - and - control ATLAS e i sistemi GPS disiano pronti e resi accessibili. Inoltre, nel 2024 la US ...Attivisti ambientalisti dihanno colorato con la vernice arancione l'albero di Natale collocato al centro della Galleria Vittorio Emanuele e sponsorizzato da Gucci. Un passante non inquadrato ha chiesto ...Ultima generazione ha imbrattato l'albero di Natale di Gucci a Milano. Gli attivisti chiedono un fondo di riparazione per i danni ambientali ...Blitz di Ultima Generazione a Milano. Un gruppo di persone ha gettato della tinta arancione sull'albero di Natale di Gucci, allestito nella Galleria Vittorio ...