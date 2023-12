UFFICIALE | Bennacer convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa

1 L'Algeria ha diramato la listadei convocati per l'imminente Coppa d'Africa, che si giocherà tra gennaio e febbraio 2024. Convocato il centrocampista del Milan Ismael. LA SITUAZIONE - Una conferma all'...... Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders,, Loftus - Cheek; Pulisic, ... PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sitodai principali ...Bennacer convocato per la Coppa d’Africa Ecco la scelta UFFICIALE dell’Algeria sul rossonero Ismael Bennacer è stato ufficialmente convocato dall’Algeria per... Giuliani sicura: «Obiettivo terzo ...La notizia, che era ormai nell'aria da dieci giorni, è stata resa ufficiale nella serata di oggi. il Milan saluta il centrocampista ...