Udinese | Cioffi | “Guardare la classifica e sperare che qualcuno dal cielo ti aiuti è da perdenti”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Al Bluenergy Stadium domani arriva il Bologna e Gabriele, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in attesa del match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024. “Mi aspetto una partita contro una squadra in pieno flusso positivo di gioco, di energia e di episodi. Noi siamo entrati nel flusso delle prestazioni e raggiungeremo presto quello che meritiamo, perché la posizione attuale insta scomoda a tutti“. Il tecnico parla del rapporto con Lazar Samardzic, sostituito nello scorso turno: “Mi è arrivata all’orecchio la voce che io e lui non avremmo un bel rapporto, ma non è così. Io pretendo semplicemente il massimo da tutti. Poi chi sta meglio gioca“. La premessa è seguita da elogi, mai risparmiati nei confronti del serbo: “Lazar è un giocatore fortissimo, un talento che è cresciuto tanto ...