Ucraina | violento attacco russo causa almeno nove morti | Zelensky | Lanciati 110 missili | risponderemo

29 dic 07:04 Esplosioni a Kiev, allerta aerea in tutta l'Esplosioni sono state udite questa mattina a Kiev: lo ha reso noto il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, mentre nella ...... e di tutta un'altra serie di crisi internazionali, dal conflitto Russia -a quello tra Israele e Hamas, e concluso il messaggio con unattacco rivolto a Biden e al super procuratore ...Ucraina, raid russo su folla a stazione Kherson: almeno un morto e feriti 27 dicembre 2023 Almeno un morto e diversi feriti in un raid russo che ha colpito la… Leggi ...La guerra in Ucraina ha raggiunto il triste traguardo dei 674 giorni. Ieri, un violento attacco russo ha scosso la capitale, lasciando una scia di morte e ...