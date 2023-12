Ucraina | violento attacco russo causa almeno 26 morti e 132 feriti | Mosca | Colpiti tutti gli obiettivi

29 dic 11:18 Kiev: i morti per i raid russi salgono a 13 Sono saliti a 13 i morti in Ucraina nell'ultima raffica di raid aerei russi. Lo riferiscono ... (247.libero)

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)

29 dic 12:30 Ambasciatrice Usa a Kiev: "L'ha bisogno di fondi" L'ambasciatrice statunitense a Kiev ha dichiarato, dopo il pesante e mortale attacco russo di questa mattina, che l''ha ...Pioggia di missili su Odessa, Dnipro, Kiev, Leopoli, Zaporizhzhia. Centrati palazzi e centri commerciali, c sono morti e feriti tra i ...Kiev (Ucraina), 29 dic. (LaPresse/AP) – Sono almeno 18 i civili rimasti uccisi in Ucraina nell’ultima raffica di raid aerei russi, mentre almeno 86 persone sono rimaste ferite e un… Leggi ...Il Mean, movimento europeo di azione non violenta, nato dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, ripercorre l’anno che sta per concludersi. Sono stati mesi pienissimi di umanità ...