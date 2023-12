Ucraina | violento attacco russo causa almeno 22 morti e 132 feriti | Mosca | Colpiti tutti gli obiettivi

29 dic 11:18 Kiev: i morti per i raid russi salgono a 13 Sono saliti a 13 i morti in Ucraina nell'ultima raffica di raid aerei russi. Lo riferiscono ... (247.libero)

29 dic 11:18 Kiev: i morti per i raid russi salgono a 13 Sono saliti a 13 i morti innell'ultima raffica di raid aerei russi. Lo riferiscono le autorità locali, aggiungendo che diverse ...Pioggia di missili su Odessa, Dnipro, Kiev, Leopoli, Zaporizhzhia. Centrati palazzi e centri commerciali, c sono morti e feriti tra i ...Città del Vaticano “Siamo sopravvissuti, grazie a Dio siamo sopravvissuti ad un attacco condotto con oltre 100 missili”. Don Taras Zheplinskyi, capo redattore del Dipartimento di comunicazione della C ...La Russia ha lanciato il maggiore attacco da un anno. Zelensky promette una risposta, parla con Papa Francesco e sceglie il WEF di Davos per il suo piano di pace ...