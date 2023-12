Ucraina | Russia lancia raffica di attacchi su tutto il Paese

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Roma, 29 dic. (askanews) – Lahato un’ampia ondata dinella notte contro diverse città in tutta l’. Droni e missili hanno fatto scattare l’allarme anti-aereo su Kiev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Leopoli nelle prime ore di venerdì mattina. Inil, diverse persone sono rimaste ferite e almeno una persona è stata uccisa, secondo le informazioni disponibili. Glisono avvenuti pochi giorni dopo che l’ha colpito una nave da guerra russa nel porto occupato di Feodosia, in Crimea e all’indomani dell’approvazione dell’ultimo pacchetto di aiuti degli Stati uniti per l’. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha riferito su Telegram che la difesa aerea nella capitale sta ...

La Russia non ha intenzione di abbassare l'intensità del conflitto in Ucraina e si prepara a combattere almeno per i prossimi cinque anni. È uno scenario allarmante quello che