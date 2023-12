Ucraina | raffica di missili su diverse città nella notte

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Esplosioni sono state avvertitecapitale. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, dopo che alcuni attacchi hanno preso di miradell’, facendo scattare l’allarme aereo nazionale. Mezza dozzina disono state colpite dagli attacchi russi, tra cui Kharkiv (Nord-Est), Leopoli (Ovest) e Odessa (Sud), hanno dichiarato le autorità, e un allarme aereo nazionale è stato attivato intorno alle cinque del mattino. I cittadini sono stati esortati a rimanere nei rifugi. Esplosioni in- Photo Credits ANSAAllarmi aerei sono scattatia Kiev e in alcune regioni centrali ucraine a causa della minaccia di attacchi russi. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare, come riporta ...