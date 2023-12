Ucraina | il mese nero della guerra | “Russia avanza”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’sta per chiudere il ‘’ nellacon la, iniziata a febbraio 2022 e sempre più vicina al traguardo dei 2 anni. Le ultime fasi del conflitto sono state durissime. La controffensiva di Kiev non ha prodotto i risultati sperati, la pressione degli attacchi russi è aumentata costantemente costringendo le forze armate ucraine a difendere le posizioni. “A mio avviso, ilpiù difficile è questo”, sintetizza il portavoce del raggruppamento delle truppe ucraine di Tavria, Oleksandr Shtupun, dopo la sua valutazione sulla situazione sul campo in quest’area del sud dell’. “Il nemico ha attaccato Marinka e Avdiivka senza tregua, ha subito pesanti perdite, ma continua adre – dice – Cercano risultati ...