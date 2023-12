Ucraina | il mese nero della guerra | “Russia avanza”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – L’sta per chiudere il ‘’ nellacon la, iniziata a febbraio 2022 e sempre più vicina al traguardo dei 2 anni. Le ultime fasi del conflitto sono state durissime. La controffensiva di Kiev non ha prodotto i risultati sperati, la pressione degli attacchi russi è aumentata costantemente costringendo le forze armate ucraine a difendere le posizioni. “A mio avviso, ilpiù difficile è questo”, sintetizza il portavoce del raggruppamento delle truppe ucraine di Tavria, Oleksandr Shtupun, dopo la sua valutazione sulla situazione sul campo in quest’area del sud dell’. “Il nemico ha attaccato Marinka e Avdiivka senza tregua, ha subito pesanti perdite, ma continua adre – dice – Cercano risultati ...

I conti della Guerra in Ucraina non tornano. In un lungo VIDEO spiegazione, la giornalista Milena Gabanelli spiega qual è la situazione sul ... (ilgiornaleditalia)

Le notizie sulla guerra in Ucraina di giovedì 28 dicembre , in diretta. Gli Stati Uniti forniranno a Kiev fino a 250 milioni di dollari in armi e ... (corriere)

La controffensiva non ha sfondato, gli aiuti dagli Usa arrivano col contagocce L' Ucraina sta per chiudere il ' mese nero ' nella guerra con la Russia, ... (sbircialanotizia)

... non più accessoria, e i pazienti per ottenere un appuntamento devono attendere oltre un, o ... Le nuove regole del secolo teched Israele, due guerre del secolo digitale Ladri di biciclette ...Sul terreno, dicembre è stato ilpiù difficile dell'anno per le forze ucraine, " i russi hanno preso d'assalto Marinka e Avdiivka senza sosta , subendo perdite significative, ma continuando ad ...Papa Francesco e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico. Ne dà notizia l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede. Il presidente, viene spiegato… Leggi ...Guerra Russia-Ucraina, Lavrov: “L’Occidente alza la posta con la fornitura di sistemi a lungo raggio”. Dagli Usa l’ultimo invio di aiuti del 2023 per 250mln di dollari ...