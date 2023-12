Ucraina | il mese nero della guerra | “Russia avanza”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – L'sta per chiudere il '' nellacon la, iniziata a febbraio 2022 e sempre più vicina al traguardo dei 2 anni. Le ultime fasi del conflitto sono state durissime. La controffensiva di Kiev non ha prodotto i risultati sperati, la pressione degli attacchi russi è aumentata costantemente costringendo le forze armate ucraine a difendere le posizioni. "A mio avviso, ilpiù difficile è questo", sintetizza il portavoce del raggruppamento delle truppe ucraine di Tavria, Oleksandr Shtupun, dopo la sua valutazione sulla situazione sul campo in quest'area del sud dell'. "Il nemico ha attaccato Marinka e Avdiivka senza tregua, ha subito pesanti perdite, ma continua adre ...

Sul terreno, dicembre è stato ilpiù difficile dell'anno per le forze ucraine, " i russi hanno preso d'assalto Marinka e Avdiivka senza sosta , subendo perdite significative, ma continuando ad ...... è chiaro che la festa, che si è svolta il 20 di questo, porta alla luce la contraddizione ... "Per cosa stiamo combattendo in". Da un lato si chiede ai russi di fare finte di nulla, di ...Guerra Russia-Ucraina, Lavrov: "L'Occidente alza la posta con la fornitura di sistemi a lungo raggio". Dagli Usa l'ultimo invio di aiuti del 2023 per 250mln di dollari ...