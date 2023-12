Ucraina | Biden | “La posta in gioco va oltre | Putin minaccia l’intera Nato e va fermato”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il presidente Usa sollecita il Congresso a rifinanziare gli aiuti "o non saremo in grado di continuare ad inviare armi e vitali sistemi di difesa aerea" "Laindi questa battaglia è benl': ha effetti sull'intera alleanza della, la sicurezza dell'Europa e il futuro delle relazioni transatlantiche.non ha

Le notizie sulla guerra in Ucraina di domenica 17 dicembre, in diretta. Kiev: «Nella notte abbattuti 20 droni e un Missile » (corriere)

Il New York Times riporta che il presidente russo, Vladimir Putin , sarebbe aperto a un cessate il fuoco in Ucraina . Un comandante delle Guardie della ... (ilsole24ore)

Il New York Times riporta che il presidente russo, Vladimir Putin , sarebbe aperto a un cessate il fuoco in Ucraina . Un comandante delle Guardie della ... (ilsole24ore)

29 dic 18:49 Sale a 30 il bilancio delle vittime ucraine per i raid russi Sale a 30 il bilancio delle vittime nel massiccio attacco russo ... (247.libero)

(Adnkronos) – "La posta in gioco di questa battaglia è ben oltre l' Ucraina : ha effetti sull'intera alleanza della Nato , la sicurezza dell'Europa e il ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – “La posta in gioco di questa battaglia è ben oltre l’ Ucraina : ha effetti sul l’intera alleanza della Nato , la sicurezza dell’Europa e ... ()

Una situazione che rimanda ulteriormente la discussione sugli aiuti ae Israele C'è un ...accompagnati dal grosso del gruppo dem ritengono che le cifre stabilite dall'accordo trae ..."Stanotte brutale attacco" "Nella notte la Russia ha lanciato il suo più ampio attacco aereo indall'inizio della guerra", sottolineacondannando "il brutale attacco" della Russia che "...Esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, dopo che alcuni attacchi hanno preso di mira diverse città dell'Ucraina, facendo… Leggi ...Il presidente Usa sollecita il Congresso a rifinanziare gli aiuti "o non saremo in grado di continuare ad inviare armi e vitali sistemi di difesa aerea" " La posta in gioco di questa battaglia è ben o ...