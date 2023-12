Ucraina | Biden | “La posta in gioco va oltre | Putin minaccia l’intera Nato e va fermato”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Laindi questa battaglia è benl’: ha effetti sulalleanza della, la sicurezza dell’Europa e il futuro delle relazioni transatlantiche.non ha solo tentato di distruggere l’, hato anche alcuni dei nostri alleati”. E’ quanto afferma Joenella dichiarazione diffusa oggi dalla Casa Bianca per condannare gli attacchi russi della notte scorsa. “Quando ai dittatori e autocrati viene permesso di scorrazzare in modo brutale in Europa, aumentano i rischi che gli Stati Uniti vengano coinvolti direttamente e le conseguenze si riverberano in tutto il mondo”, afferma il presidente americano ricordando di aver mobilitato una ...