Ucraina | attacco con droni a Leopoli e missili su Kharkiv

A Odessa danni dall'abbattimento di un aereo senza pilota Il sindaco di Leopoli , Andréi Sadovi, ha riferito questa mattina di unnotturno delle forze armate russe contro la città, che raramente riceve attacchi a causa della sua posizione, dato che si trova nell'estremo ovest del Paese. Dalle prime informazioni ...È successo durante uncon droni russi sulla città. Il capo della Rma ha sottolineato che l'è ancora in corso e ha invitato i cittadini di Odessa e gli abitanti della regione a ...A Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina, Mosca ha effettuato un “massiccio bombardamento missilistico” e si sono sentite almeno otto esplosioni, che hanno causato problemi nella fornitura di elettricità ...La Russia non ha intenzione di abbassare l'intensità del conflitto in Ucraina e si prepara a combattere almeno per i prossimi cinque anni. È uno scenario allarmante quello che ...