Ucraina | attacco con droni a Leopoli e missili su Kharkiv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Il sindaco di, Andréi Sadovi, ha riferito questa mattina di unnotturno delle forze armate russe contro la città, che raramente riceve attacchi a causa della sua posizione, dato che si trova nell'estremo ovest del Paese. Dalle prime informazioni risulta che i russi hanno attaccatocon più di dieci, anche se non si sa al momento se ci siano delle vittime, come ha segnalato Sadovi attraverso il suo canale Telegram. A, nel nord-est dell', Mosca ha effettuato un "massiccio bombardamentostico" e si sono sentite almeno otto esplosioni, che hanno causato problemi nella fornitura di elettricità e nei trasporti, dice il sindaco della città, Igor ...

... ha rivolto un accorato appello per gli aiuti militari a Kiev: 'Massiccioterroristico, i razzi volano di nuovo sulle nostre città e i civili vengono presi di mira. L'ha bisogno di ...A Odessa danni dall'abbattimento di un aereo senza pilota Mentre nella notte le forze russe hanno preso di mira diverse città in tutta l'Ucraina, portando all'attivazione di un'allerta aerea nazionale. Tra le città bombardate ci sono Kharkiv (Nord-Est), ..."Oggi eroghiamo all'Ucraina gli ultimi 1,5 miliardi di euro del nostro pacchetto di sostegno da 18 miliardi di euro per il 2023. Dobbiamo trovare un accordo per continuare a…