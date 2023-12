Uccide il padre a bastonate | Ho preso Lsd | ma non ricordo nulla

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ha ammesso di aver assunto acidi Lsd e un’altra sostanza stupefacente per cercare di bilanciare gli effetti devastanti che stava subendo la notte del 28 dicembre quando, al culmine di una serata di follia trascorsa tra un locale e l’altro nel centro storico di Arzachena, Michele Fresi ha ucciso ilGiovanni, orafo di 58 anni molto conosciuto in Costa Smeralda, colpendola alla testa con una...

"Pensavo di essere inseguito e di essere in pericolo, ne ero convinto - ha raccontato - ma non ricordo di aver ucciso mio". "L'esito degli esami tossicologici - spiega l'avvocato Tirotto che ...Chiamate mio, lui porterà le armi'. .Al culmine di una serata di follia trascorsa tra un locale e l'altro nel centro storico di Arzachena, Michele Fresi ha ucciso il padre Giovanni, orafo di 58 anni molto conosciuto in Costa Smeralda, co ...