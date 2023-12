Tutto sul nuovo Avanti un altro | quando inizia | il cast e novità

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’attesa è palpabile per la nuova edizione del game show pluri premiato ‘un2024‘, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Si preannuncia unricco di volti familiari, tra cui Paola Caruso che torna a vestire i panni della Bonas, affiancata da una serie di personaggi che garantiranno divertimento e competizione. Ma questo sarà realmente l’ultimo anno in cui potremo goderci questo amato programma?un2024 La data di inizio della nuova stagione televisiva è prevista per martedì 2 gennaio 2024 delle ore 18.45, sempre su Canale 5. Con la nuova edizione, il programma celebra il suo tredicesimo anno di trasmissione, dimostrando ancora una volta il suo indiscusso successo. Nato nel lontano settembre 2011, il programma saprà ...