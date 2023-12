Trump | la corsa a ostacoli per farsi eleggere

- - > L'ex presidente Donald, favorito alle primarie repubblicane in vista dellaalla Casa Bianca del 5 novembre 2024 - Ansa . Dopo il Colorado, anche il Maine ritiene incandidabile alle primarie del 2024 - in vista ...NEW YORK (STATI UNITI) - Tra due settimane in Iowa il primo appuntamento elettorale per laalla nomination dei Repubblicani. Non sarà una 'primaria' ma un 'caucus', cioè piccole ..., in netto ...WASHINGTON (Reuters) - Il Maine ieri ha squalificato Donald Trump dalle primarie in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, diventando così il secondo Stato ad escludere l'ex presidente ...NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Tra due settimane in Iowa il primo appuntamento elettorale per la corsa alla nomination dei Repubblicani.