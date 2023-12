Trump escluso dalle primarie repubblicane anche in Maine per l’assalto a Capitol Hill

Con la decisione di fermare le primarie di Donald, il Maine diventa il secondo stato americano a bloccare la corsa dell'ex presidente Usa alle presidenziali repubblicane per il suo ...ha detto, in un discorso pronunciato poco prima che i suoi sostenitori entrassero nell'edificio, che "tutti qui marceranno verso il Campidoglio per far sentire la vostra voce in modo pacifico e ...Secondo la decisione basata sul 14esimo emendamento della Costituzione, il tycoon "non è qualificato a ricoprire la carica di presidente" in conseguenza dell'assalto al Congresso Usa nel 2021 ...Trump ha cinque giorni per presentare appello contro la decisione presso i tribunali dello Stato. Le primari in Maine e in Colorado sono in calendario il 5 marzo.