Trump escluso dalle primarie del Maine | una scelta legittima?

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il segretario di stato del, Shenna Bellows, ha decretato che Donaldsaràrepubblicane che si terranno nel 2024. La decisione sarebbe stata presa in base alla sezione 3 del 14esimo emendamento della Costituzione americana, in risposta all’assalto di Capitol Hill del 2021 in cui, secondo la Bellows, ci sarebbe stato L'articolo proviene da Il Difforme.

