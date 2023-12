Traorè in ospedale per la malaria | Iraola | ‘Starà fuori un po’ di tempo’ | Mercato

(Di venerdì 29 dicembre 2023) 2023-12-29 15:46:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calcio.com: Hamed Juniorera uno dei nomi più attenzionati in chiavenelle ultime settimane, con tanti interessamenti per tornare in Serie A tra Fiorentina, Lazio e Napoli. Ora, però, l’ex centrocampista del Sassuolo combatte un’altra battaglia: quella con la, che lo ha costretto all’ospedalizzazione. A darne conferma è stato il suo attuale club, il Bournemouth, per bocca del tecnico Andoni: “In questo momento sta recuperando molto meglio. Le ultime settimane sono state una situazione difficile per lui personalmente e dal punto di vista sportivo, staràper un po’ di tempo”. Andonihas confirmed ...

