Tragedia nella notte in provincia di Latina | 14enne muore nel sonno

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 Incredulità ed un dolore che difficilmente si attenuerà col tempo quello che ha sconvolto la città di Fondi nelle scorse ore. Mercoledì, infatti, è morto un giovanissimo ragazzo di soli 14 anni; la dipartita mentre era a casa sua probabilmente per un malore, magari riconducibile a patologie pregresse. Sono stati i genitori a fare la terribile scoperta. Quando sono andati in camera sua per svegliarlo lo hanno trovato esanime… Disperati hanno immediatamente allertato i soccorsi ma, una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Inutile anche l’allerta lanciata all’eliambulanza, che sarebbe atterrata presso l’elisuperficie sul campo sportivo di Madonna degli Angeli… Dopo l’attivazione degli agenti del Commissariato cittadino, della vicenda è stata interessata la Procura di ...

