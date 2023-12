Traffico Roma del 29-12-2023 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascoltoin coda sulla tangenziale Tra le uscite di via Nomentana e Corso di Francia in direzione stadio rallentamenti su via Flaminia 3 Centro RAI e Corso di Francia e questa sera all’Olimpico posticipo serale del campionato di calcio di Serie A alle ore 20:45 la Lazio ospite le Frosinone attive le consuete misure alla viabilità e alla sosta in tutta l’area disagi possibili in particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi e di fine ricordiamo che fino al 7 gennaio nell’ambito delle piano mobilità per le feste le zone alimitato di tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di ...