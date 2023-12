Traffico Roma del 29-12-2023 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Luceverdeme trovati all’ascolto non molto ilregistrato lungo la rete viaria della città metropolitana diTuttavia segnalati alcuni incidenti dalla polizia locale con in via delle Sette Chiese in prossimità di via Ardeatina in Piazza Venezia ed in viale Giulio Cesare che provocano rallentamenti passiamo sul tratto Urbano della A24 coda pertra l’uscita per via Filippo Fiorentini e l’ingresso con la tangenziale e questa sera all’Olimpico posticipo serale del campionato di calcio di Serie A alle ore 20:45 la Lazio ospita il Frosinone attive le consuete misure alla viabilità e alla sosta in tutta l’area disagi possibile in particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi è difficile ricordiamo che fino al 7 gennaio nell’ambito del Piano mobilità per le feste è zona ...