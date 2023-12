Traffico Roma del 29-12-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare rallentamenti perintenso lungo la carreggiata esterna tra l’uscita Laurentina e Appia in carreggiata internarallentato tra l’ospedale Sant’Andrea e via Salaria abbastanza intenso ilnella capitale e soprattutto lungo le vie centrali della città questa sera all’Olimpico posticipo serale che vede la Lazio sfidare in casa e a Frosinone l’inizio dell’incontro e alle 20:45 attive le consuete misure alla viabilità e alla sosta in tutta l’area disagi possibili in particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita tifosi trasporto pubblico linea ferroviaria rallentata in prossimità diTermini per un inconveniente tecnico sulla linea ritardi fino a 30 minuti e comunque per i dettagli di queste di altre notizie ...