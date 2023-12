Traffico Roma del 29-12-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità me trovati all’ascolto in via dei Prati Fiscali la polizia locale Ci segnala un incidente con rallentamenti all’altezza di via Val d’alanord sulla via Cassia code a tratti peretra il raccordo anulare Tomba di Nerone nelle due direzioni non molto ilpresente al momento lungo le strade della capitale questa sera all’Olimpico posticipo serale che vede la Lazio sui d’aria in casa il Frosinone l’inizio che l’incontro è alle 20:45 attive le consuete misure alla via e alla sosta in tutta l’area disagi possibili nel particolare al momento dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con la linea tram 2 e con circa 17 linee bus e di fine ricordiamo che fino al 7 gennaio ...