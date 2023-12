Traffico Roma del 29-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) LuceverdeBentrovati all’ascolto aNord sulla via Cassia rallentamenti pertra il raccordo anulare Tomba di Nerone nelle due direzioni per lavori di potatore su Viale di Tor di Quinto fino alle ore 16 divieto di transito tra corso Francia all’altezza di via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni intensocon deviazione anche per la linea bus numero 69 su Grande Raccordo Anularerallentato lungo la carreggiata esterna tra le uscite Appia e Casilina poco ilpresente sulle strade della Capitale non sono segnalati impedimenti alla circolazione E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di...