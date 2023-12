Traffico Roma del 29-12-2023 ore 13 | 30

(Di venerdì 29 dicembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul grande raccordo anulare riaperto lo svincolo che immette sulla-fiumicino rimasto chiuso a causa di un grave incidentescorrevole e senza impedimenti lungo la carreggiata esternarallentato tra le uscite Ardeatine Tuscolana sulla A1-napoli si rallenta tra le uscite di Frosinone e Ferentino in direzionea causa di un incidente e per lavori di potature su Viale di Tor di Quinto fino alle ore 16 divieto di transito tra corso Francia all’altezza di via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni intenso ilal momento con le deviazioni anche per la linea bus numero 69 e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

... l'ormai famoso (e in diversi casi famigerato) Decreto "Milleproroghe" atteso ora alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'entrata in ... (247.libero)

Da una parte Roma (intesa come amministrazione comunale) che fa scattare nuovi divieti al traffico , come avvenuto il 22 e 23 dicembre in seguito al ... (247.libero)

...conversazione è contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare di 82 pagine con cui il gip di... Nell'indagine sono contestati, a vario titolo, i reati di corruzione,di influenze illecite ...Da una parte(intesa come amministrazione comunale) che fa scattare nuovi divieti al, come avvenuto il 22 e 23 dicembre in seguito al superamento in diverse stazioni del valore limite per il PM10 per ...Accesso, gratuito o a tariffa ridotta, nella ZTL. Permesso di circolare durante i blocchi del traffico. Viaggi oltre il 50% del tempo in elettrico in città e riduci i consumi e le emissioni In alcuni ...Evidentemente, aveva aggiunto infine Marty, esistono delle pressioni politiche che dicono "smettiamola con questo caso, è una cosa ...