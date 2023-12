Traffico Roma del 29-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Luceverdeben trovati all’ascolto proseguono e disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove a causa di un grave incidente resta chiuso lo svincolo 30 che dal mette sulla autostradaFiumicinoin coda dallo svincolo per La via Cristoforo Colombo in esternae code a tratti tra Ardeatina e Casilina spostamenti in aumento con code sulla Cassia tra loggiato e Tomba di Nerone auto in fila anche sulla Flaminia tra via dei Due Ponti e Corso di Francia a pià in coda da Ciampino ancorasul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est Ci sono code ricordiamo che per interventi di potatura è chiusa fino alle ore 16 di oggi viale di Tor di Quinto tra via Pietro lupi e via del Foro Italico direzioni con deviazioni per la ...