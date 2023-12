Traffico Roma del 29-12-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di sì per la mobilità gli orari del trasporto pubblico per il 31 dicembre è il primo di gennaio per la notte dell’ultimo dell’anno le metropolitane prolungheranno l’orario di attivazione fino alle 2:30 poi il servizio sugli stessi percorsi proseguirà su bus sempre il 31 dicembre per bus e tram le ultime corse dai capolinea saranno alle ore 21 anche se 13 collegamenti resteranno attivi anche di notte il primo giorno io prime corse alle 8 del mattino e poi servizio festivo i dettagli sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità