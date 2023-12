Traffico Roma del 29-12-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) LuceverdeBari trovati all’ascolto massima attenzione nella guida lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a causa di un grave incidente si è resa necessaria la chiusura dello svincolo 30 che dal immette sulla-fiumicino chiusa anche l’uscita 31 per via della Magliana inevitabili ripercussioni alin coda dallo svincolo per la via del Mare sempre per incidente proseguono Elisa sulla via Pontina code tra Pomezia e Castelno versoe code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio verso la tangenziale est chiusa fino alle ore 16 circa di oggi via di Tor di Quinto per potature tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni deviata la linea 69 la polizia locale Ci segnala un veicolo in panne su via ...