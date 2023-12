Traffico Roma del 29-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 dicembre 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto prime code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio in direzione della tangenziale est prudenza poi per un incidente sulla Pontinain coda tra Pomezia e Castelno versogià chiusa viale di Tor di Quinto per potature tra via Pietro lupi e via del Foro Italico nelle due direzioni deviata anche la mia 69 la riapertura è prevista per le ore 16 di oggi trasporto resta limitato il servizio della termini-centocelle a Ponte Casilino per un auto ferma sui binari a via Giolitti ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Grazie per l’ascolto e un saluto da Elisa baciarello un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...