Tournée 4 Trampolini | Wellinger vince a Oberstdorf davanti a Kobayashi e Kraft Due azzurri in zona punti

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La 72ma edizione delladei Quattroè entrata nel vivo quest’oggi con la gara di, valevole come tappa inaugurale della Vierschanzentournee. Lo Schattenbergschanze ha emesso subito dei verdetti importanti, proiettando tre atleti in piena lizza per l’Aquila d’Oro ed escludendo diversi big dalla bagarre per le posizioni di vertice. Per la gioia del pubblico di casa è stato il tedesco Andreasad imporsi nel primo atto della2023-2024, dopo aver firmato il miglior punteggio anche in qualificazione, facendo la differenza nella prima serie con un salto strepitoso e riuscendo poi a respingere nella seconda l’attacco di un ottimo Ryoyu, distante soli 3dalla vetta. Podio completato in terza posizione dall’austriaco ...