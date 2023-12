Tour de Ski | Pellegrino carico alla guida degli azzurri | con tante assenze tra i big

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La diciottesima edizione delde Ski si apre domani con una sprint in tecnica libera all’interno della Nordic Arena di Dobbiaco, in provincia di Bolzano. Sarà primo atto di un trittico pusterese a cui seguirà la tappa di Davos, in Svizzera, che precederà l’atto conclusivo in Val di Fiemme. Le nevi italiane ospiteranno quindi cinque delle sette tappe complessive delde Ski 2023/24. La prova di apertura stuzzica notevolmente Federico, chemetaforicamente il gruppo di 21 italiani convocati ad affrontare il giro a tappe sugli sci stretti. Nell’edizione scorsa, Federicoha chiuso al quarto posto della classifica generale. “Ilde Ski si apre con un format a me favorevole, anche se sarà una gara insidiosa. Il tracciato di Dobbiaco è ottimale per ...

Primo colpo di scena per quanto riguarda ilde. Il fuoriclasse e bicampione uscente Johannes Klaebo non sarà infatti al via della rassegna a causa dell'influenza. L'assenza del norvegese apre degli spiragli interessanti per gli altri ...Per Federica Cassol e Nadine Laurent quello che inizierà sabato a Dobbiaco sarà undedal sapore speciale , un assaggio del grande palcoscenico con vista " si spera " sulle Olimpiadi di ...Sono dodici uomini e nove donne i convocati per la diciottesima edizione del Tour de Ski che prenderà il via da Dobbiaco (Bz) sabato 30 dicembre fino al 1° gennaio, passerà da Davos (Svizzera) il 3 e ...Il Tour de Ski 2023-24 prenderà il via da Dobbiaco. La località altoatesina è una di quelle che ha ospitato più tappe nella storia dell’evento multi stage per antonomasia. In generale, si contano la b ...