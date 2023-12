Tour de Ski 2024 | valanga di assenze Oltre a Klaebo anche Krueger | Niskanen e Jouve

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Doveva essere l’evento più importante dell’anno, in un’annata che non prevede né le Olimpiadi né i Mondiali, invece ilde Ski di sci di fondo, soprattutto al maschile, si sta trasformando in una disfatta. Colpa delle, ormai una, e tutte praticamente di lusso, arrivate in questi giorni di vigilia prima della partenza con la sprint a tecnica libera di Dobbiaco. Il nome più altisonante è sicuramente quello del detentore del titolo Johannes Høsflot, costretto a rinunciare a causa di un’influenza. La Norvegia perdeun altro fenomeno come Simen Hegstad Krüger, che si è ammalato in questi giorni. Andando alle altre nazioni, la Finlandia non avrà il proprio capitano Iivo, che ha annunciato di aver contratto una malattia a dicembre che lo ha ...