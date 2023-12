Torino | Vagnati | “In caso di opportunità ci muoveremo”

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Nel pre-partita di Fiorentina–, il responsabile dell’area tecnica del club granata Davideha parlato ai microfoni di DAZN a proposito dell’imminente calciomercato di gennaio: “La priorità è tenere il maggior numero dei giocatori che abbiamo, perché quella delè una rosa importante. Poi, se ci saranno delleper il mercato in entrata vedremo: noi non ci tireremo di certo indietro“. SportFace.

Dopo la sconfitta per 2 a 0 di Bologna, tutti a rapporto da Urbano Cairo in casa Torino : il presidente ha voluto tenere un colloquio con i suoi ... (calcionews24)

“Radonjic via a gennaio? Onestamente direi di no, è un gioca tore del Torino e vedremo cosa succederà da qual al mercato. Ci sono ancora tante ... (sportface)

Il Torino è alla ricerca di alcuni rinforzi soprattutto per la linea difensiva e in questo senso Vagnati avrebbe messo nel mirino diversi nomi Il ... (calcionews24)

...giocatori che potrebbero lasciare ilnel corso della sessione invernale di calciomercato c'è anche Luca Gemello . Non si tratterebbe di una bocciatura per l'estremo difensore ma Davide...Commenta per primo La sessione invernale di calciomercato è ormai alle porte e anche in casasi sta pensando a come rinforzare la squadra. Il tecnico Ivan Juric ha fatto una richiesta ......Il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita Fiorentina-Torino, soffermandosi sul mercato di gennaio. "Abbiamo fatto dei buoni risultati nel 2023 ...Queste le parole del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ai microfoni di Sky: "Nel 2023 abbiamo fatto bene, dando continuità al lavoro di Juric, che con noi ormai da qualche ...