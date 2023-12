Torino | Juric | “Primo tempo eccellente | non meritavamo di perdere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 dicembre 2023) L’allenatore delIvanha parlato in seguito alla sconfitta 1-0 sul campo della Fiorentina: “Ilè stato, con il grande neo di non aver fatto gol, il secondo è stata una battaglia con loro che lanciavano la palla su Kouame senza però mai tirare e noi non abbiamo rischiato. Sul gol ho visto pochissima cattiveria, pochissima voglia di respingere un cross innocuo. Nondi“. Il tecnico granata ha poi proseguito: “Siamo stati superiori per lunghi tratti e abbiamo messo in grandissima difficoltà i viola ma dobbiamo fare gol. Abbiamo sbagliato tante volte l’ultimo passaggio. Senza l’errore di Tameze i nostri avversari non avrebbero mai segnato. Loro l’hanno messa sulla cattiveria e hanno trovato il gol alla fine. Una ...