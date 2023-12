Torino | Juric | «Avessimo voluto vincerla non avremmo preso quel gol»

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ivan, allenatore del, ha così parlato dopo il match giocato contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Ivanha parlato a Dazn dopo Fiorentina-. LE PAROLE – «Penso che il primo tempo sia stato eccellente, però devi fare dei gol. Ci sono state diverse occasioni che dovevamo sfruttare meglio. Nel secondo tempo è stata un po’ di più una battaglia, la Fiorentina ci ha messo di più sotto ma senza tirare in porta. Sul gol loro siamo mancati di cattiveria agonistica.nonun gol simile. Sono soddisfatto degli ultimi tre mesi, oggi si può dire poco. Nel primo tempo ci siamo presentati a Firenze e abbiamo dominato. Vogliamo e dobbiamo fare un qualcosa in più, ma non ci ...

trova nei propri centrocampisti i suoi uomini più preziosi: la coppia Ricci - Ilic domina sui dirimpettai Arthur e Duncan, anche se alla fine ilnon riesce a finalizzare. Il migliore dei ...Ancoraal 22' con Zapata che mette in difficoltà il portiere viola dopo un suo rinvio impreciso, la palla però sfiora il palo dall'esterno. La squadra dimostra un predominio di palla da ...Cosa manca al Toro per fare il salto di qualità Ivan Juric in conferenza stampa non ha dubbi: "Io certe cose le ho già dette, mi dispiace però che da due-tre mesi ...Intervistato nel post partita di Fiorentina-Torino dal network DAZN, queste le parole dell'allenatore del Torino Ivan Juric: "Penso che il primo tempo è stato eccellente a ...