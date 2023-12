Torino | i convocati per la Fiorentina | la scelta su Bellanova

Il Torino rende nota la lista dei Convocati di Ivan Juric per la sfida di questa sera con l'Empoli: reintegra to Radonjic . Portieri: Popa, Ge... (calciomercato)

Sono 22 i Convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà il Torino affrontare l'Udinese. Out Linetty e Bellanova (squalificato)... (calciomercato)

Commenta per primo Sono 23 i calciatorida Ivan Juric per la partita di questa sera del suocontro la Fiorentina . Tra questi c'è Linetty , che ha recuperato da un problema al polpaccio, ma non Zima . PORTIERI: Gemello, ...... "Le decisioni in proposito saranno adottate, a norma di legge, dalle assemblee delle banche in sede di approvazione dei bilanci, nella primavera prossima: alle assemblee sarannomilioni di ...A Radio Firenze Viola ha parlato anche l'ex granata Giancarlo Camolese a poche ore dalla partita tra la Viola ed il suo Torino. "Stasera sarà una bella partita, faranno entrambe ...Il tecnico del Torino Ivan Juric ha selezionato 23 calciatori per il match contro la Fiorentina (calcio d'inizio alle 18.30, Stadio Artemio Franchi), diciottesima giornata di Serie A, Queste ...