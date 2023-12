Torino | deciso il futuro di Sazonov

È durato oltre due ore il blitz degli ambientalisti di Ultima Generazione , circa una ventina, che hanno blocca to l’auto strada A4 Torino-Milano in ... (open.online)

Il tecnico è felice dei progressi che Sazonov sta avendo e per questo lo vuole tenere con sé alanche nella seconda parte di stagione....all'ospedale Regina Margherita di. Si dicono tranquilli, pronti a fornire chiarimenti agli inquirenti ma stigmatizzano il 'gioco al massacro' sulla propria assistita. Per ora hannodi ...Saba Sazonov è uno dei calciatori del Torino che ha giocato meno in questa prima parte di stagione, nonostante ciò la sua permanenza in granata è certa. Ivan Juric apprezza molto il difensore georgian ...Intervistato da Radio Radio, Dario Bonetti ha parlato della sfida tra Juventus e Roma: "Se la Roma gioca con la giusta determinazione e cattiveria agonistica come contro il Napoli, ...