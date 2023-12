Ti ricordi… Van’t Schip | dall’hockey sul ghiaccio alla venerazione improvvisa per Cruijff fino al Genoa di Spinelli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) La passione iniziale è l’hockey sul: d’altronde è abbastanza inevitabile se, da bambino, nasci in un posto dove dice n’è tanto, decisamente troppo per giocare a pallone. Sì, perché John, attuale tecnico (ad interim) dell’Ajax, è nato a Fort St. John, in Canada, da famiglia olandese: non il posto più freddo del Canada, ma con temperature che tra novembre e aprile oscillano tra i -7 e i -13 gradi di media è chiaro che vada per la maggiore l’hockey. Tuttavia a pallone si gioca comunque, e a sette anni John accompagna un amico ad un allenamento di calcio e se ne innamora: la famiglia torna in Olanda ai primi di maggio del 1972, a casa dei nonni, che di fatto è una sorta di fan club dell’Ajax. E per festeggiare il ritorno del piccolo John quale miglior regalo se non i biglietti per la finale ...