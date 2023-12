The Rock incontra un gruppo di bambini e gli confida un suo probabile ritorno in WWE

Hard Rock International Breaks Ground on Hard Rock Hotel & Casino Athens - Editor's Note: Download the Hard Rock Hotel & Casino Athens Groundbreaking ceremony images and b-roll HERE. Athens, Greece, Dec. 22, 2023 ... (liberoquotidiano)

VIDEO : The Rock festeggia il Natale “tornando” agli anni ‘90 The Rock è ormai oggi una star globale. Dopo esserci affermato nel mondo del wrestling ha fatto il salto ad Hollywood macinando film su film. ... (zonawrestling)

WWE : L’Australia vuole The Rock ad Elimination Chamber Per il prossimo 24 febbraio 2024 c’è in programma il PLE Elimination Chamber. L’evento si svolgerà in Australia e, precisamente, ad ospitare ... (zonawrestling)

WWE : The Rock esprime un desiderio per Make-a-Wish - e da un indizio sul suo ritorno! Il nome di Dwayne “The Rock” Johnson è noto in tutto il mondo per essere una delle star più grandi e influenti del wrestling. Forse non è più ... (zonawrestling)

GUNTHER nomina finalmente Brock Lesnar : “E’ lui il boss finale a Wrestlemania XL!” In una recente intervista a Busted Radio Open, GUNTHER ha finalmente parlato pubblicamente del suo possibile avversario di Wrestlemania XL. ... (zonawrestling)