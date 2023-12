The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno | ecco come funziona il nuovo show di Rai 2

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Ciro Priello e Fabio Balsamo (US Rai) E’ in arrivo nella prima serata di Rai 2 ungame: The– NeUno. Format internazionale tra i più recenti (la versione originale è dei Paesi Bassi, dove va in onda dallo scorso gennaio), sbarca in Italia con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, che ormai si trovano incredibilmente dappertutto. The– NeUno:In The, cento concorrenti si affrontano in duelli a domande, disposti su un gigantesco pavimento a led, a mo’ di scacchiera, da conquistare. I giocatori, infatti, sfideranno quelli delle caselle contigue in veloci e divertenti sfide per conquistarne il relativo spazio ...

L'anno nuovo porterà diverse novità nei palinsesti Rai e tra queste ci sarà il quiz The Floor - Ne rimarrà solo uno che prenderà il via il prossimo 2 gennaio in prima serata su Rai 2 con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal.