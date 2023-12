Terrore per Grealish | rapina in casa | bottino assurdo

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Attimi diper il calciatore del Manchester City, che ha subito un furto nella propria abitazione Le festività natalizie sono giunte al termine e ora si attende l’arrivo di quelle che portano al nuovo anno. Prima però ci sarà un turno di campionato da giocare, dato che quest’anno neanche la Serie A si ferma per effetto degli Europei di Germania in programma ad inizio giugno. La partita di cartello sarà indubbiamente il big match dell’Allianz Stadium tra Juve e Roma, con i bianconeri che faranno di tutto per restare incollati all’Inter e con i giallorossi, che dal canto loro proveranno ad espugnare lo Stadium. Ma durante i giorni di festa ci sono stati anche altri campionati che non si sono fermati e a rubare la scena è stato sicuramente quello inglese, con la Premier League che ha regalato ancora una volta dei colpi di scena inaspettati. Nella zona alta della ...