Terremoto oggi in Italia 29 dicembre 2023 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di venerdì 29 dicembre 2023)29Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, venerdì 29: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 28Cosa fare ...

Non si segnalano danni Terremoto di magnitudo 3.2 a Spoleto , in provincia di Perugia, oggi 28 dicembre 2023. Il Terremoto è stato localizzato dalla ... (sbircialanotizia)

A seguito della scossa diavvertita a Spoleto nel tardo pomeriggio di, il Sindaco ha emesso un'ordinanza per la chiusura del Teatro Nuovo Giancarlo Menotti dove era in programma lo spettacolo con i Favete ...Spoleto, 28 dic. 2023 - Una scossa disi è registrata alle 19.42 died è stata avvertita dalla popolazione e immediatamente segnalata sui social. L'epicentro è stato localizzato dall' Ingva tre chilometri da Spoleto e, più ...