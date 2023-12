Terremoto oggi a Spoleto | scossa di magnitudo 3 2

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 (Adnkronos) –di3.2 a, in provincia di Perugia,28 dicembre 2023. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle 19:42 con epicentro a una profondità di 8 km. Molta paura tra la popolazione ma non vengono segnalati danni a persone o cose. Prudenzialmente il sindaco ha ordinato la chiusura del teatro Nuovo, annullando lo spettacolo di Stefano Fresi che era in programma. — [email protected] (Web Info)

