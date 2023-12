Terremoti | D’Alfonso Pd | “Bene ok a odg per stabilizzazione contratti”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 29 dicembre 2023) ROMA – “Un voto favorevole che accogliamo con grande soddisfazione quello di stamane in aula alla Camera sull’ ordine del giorno, di cui sono primo firmatario, con il quale s’impegna il governo ad adottare iniziative normative che consentano la successiva e progressivadei rapporti di lavoro a tempo determinato di profili di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi assunti per affrontare l’emergenza”. Così il deputato Pd Lucianoha commentato l’esito del voto al suo ordine del giorno “che riguarda – ha precisato in aula – risorse professionali, competenze, bravure, per realizzare la ricostruzione nei territori colpiti da, disastri e catastrofi. Bravure di persone che non hanno realizzato sui territori la riaccensione di lampade votive, ma hanno consentito il ripristino della vita e il ritorno ...